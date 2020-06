La CAN 2021 reportée

L’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021) ne pourra plus avoir lieu du 09 janvier au 06 février 2020 comme prévue. Elle a été décalée d’un an au terme d’une réunion par visioconférence du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), consacrée à l’impact de la Covid-19 sur le football africain. La CAN sera donc en 2022.

Comme la CAN, le CHAN 2020 a été également reporté. Prévu pour cette année 2020, ce n’est qu’en 2021 qu’il sera joué.

Selon nos sources, plusieurs autres décisions ont été prises au cours de cette rencontre, et seront officiellement annoncées par le président de la CAF, Ahmad, à l’occasion d’une conférence de presse ce jour.

F. A. A.

30 juin 2020 par