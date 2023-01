La CAF réaménage le calendrier du CHAN

La Confédération africaine de football a opéré ce samedi 21 janvier 2023 un petit réajustement du calendrier du CHAN en cours en Algérie.

Comme de coutume, les matchs de la troisième journée de la compétition se joueront simultanément. Dans le Groupe A ce samedi, Mozambique – Algérie à Baraki et Libye – Ethiopie à Annaba joueront à 20h. Dans la poule B à la même heure, Sénégal – RDC à Annaba et Ouganda – Côte d’Ivoire à Baraki ce dimanche.

Dans le Groupe C, le match entre Soudan et Madagascar prévu à Oran sera finalement joué à Constantine le lundi 23 janvier à 19h GMT. Le mardi 24 janvier, Mauritanie – Mali à 16h GMT à Oran dans le Groupe D et à 19h GMT, l’opposition entre le Niger et le Cameroun toujours à Oran.

Les quarts de finale vont comme prévu démarrer le 27 janvier. La compétition va prendre fin le 4 février avec la grande finale.

