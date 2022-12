La CAF annonce la VAR dans les compétitions de jeunes et les tournois

Nouvelle innovation pour le football africain. La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l’introduction de l’arbitrage assistant vidéo (VAR) pour toutes les compétitions mineures et interclubs à partir de l’année 2023.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations U-17 2023 sera organisée par l’Algérie et que l’Égypte, accueillera la compétition U-20, la VAR sera bien présente. La CAF a fait savoir que l’arbitrage vidéo sera présent sur tous les sites des tournois des compétitions de jeunes tandis qu’il sera introduit dans les tournois interclubs à partir des quarts de finale.

Un pas de plus pour la CAF afin d’éviter la fraude décriée dans les compétitions en zone africaine.

Les Écureuils juniors ont déjà validé leur ticket pour la phase finale de la compétition.

Josué SOSSOU

14 décembre 2022 par