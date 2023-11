La Béninoise Kafayath Fabiyi, lauréate du Prix Jeunes Talents d’Afrique

Une Béninoise est parmi les 30 lauréates sélectionnées pour le prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2023.

Kafayath Fabiyi, microbiologiste d’origine béninoise a été distinguée pour ses travaux de recherches sur les résistances bactériennes. Elle a reçu le trophée du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2023 au même titre que 29 autres jeunes femmes du domaine des sciences.

Pour l’heureuse récipiendaire, il ne s’agit nullement d’un coup de chance car le Jury du Prix a sélectionné 30 jeunes femmes sur un total de 627 dossiers de candidature.

Selon les membres du Jury du prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2023, les « travaux de recherches sélectionnés peuvent impacter le monde et l’Afrique surtout ».

En plus du trophée, les 30 jeunes lauréates ont reçu un montant de 10.000 euros pour poursuivre leurs recherches. « C’est génial ! Ça montre que ce n’est pas seulement les miss, les journalistes qui ont droit à ça », s’est réjouie Kafayath Fabiyi, le 09 novembre dernier , lors de la cérémonie de remise de prix aux 30 lauréates au Bostwana.

Kafayath Fabiyi explique qu’elle nourrissait l’ambition depuis son enfance, de donner des soins, sauver des vies. A la mort de son oncle des suites d’une maladie, la jeune femme s’est fixée comme « objectif de travailler sur les maladies infectieuses » au Bénin en particulier et en Afrique.

Le Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne L’Oréal-UNESCO For Women in Science récompense les jeunes femmes scientifiques en Afrique.

Les lauréates de l’édition 2023 ont suivi une série de formations en leadership, sur la négociation, en media training, etc. Une visite dans les lycées a été organisée à l’endroit des lauréates pour que celles-ci puissent inspirer les jeunes filles à travers leurs parcours et expériences.

M. M.

26 novembre 2023 par ,