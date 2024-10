La Belgique réitère son attachement au partenariat stratégique UE-Maroc

La décision de la CJUE concernant les Accords agricoles et de pêche continue de susciter des réactions en faveur du Maroc. Ce samedi, c’est la Belgique, qui a réitéré son attachement au partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc et à œuvrer pour son approfondissement.

« La Belgique réitère son attachement à l’amitié et au partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc et continuera à œuvrer à son approfondissement », a souligné, ce samedi son compte X, le ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement. Cette annonce fait suite à la décision de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Maroc.

La Belgique a réitéré son appui à la déclaration conjointe de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et du Haut-représentant de l’Union Européenne, Josep Borell, dans laquelle les deux personnalités réaffirment l’engagement de l’UE en faveur davantage de préservation et de renforcement de ses relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe “pacta sunt servanda”.

