La Banque Mondiale appelle les pays africains à coopérer

Les pays africains doivent coopérer dans le domaine des ressources en eau. C’est ce qu’a déclaré, mardi 22 mars 2022, le président de la Banque Mondiale, David Malpass, lors du 9e Forum mondial de l’eau organisé dans la ville sénégalaise de Diamniadio.

"En Afrique, seuls 80% des habitants ont accès à l’eau potable. Une eau de mauvaise qualité est à l’origine de maladies sur le continent qui affectent la vie des jeunes filles", a-t-il déclaré relayé par l’Agence de presse sénégalaise (APS). M. Malpass s’est prononcé en faveur d’une "coopération entre les pays d’Afrique, où 90% des ressources en eau sont transfrontalières". "L’eau est importante pour l’agriculture, l’élevage et la production industrielle, une bonne gestion de l’eau basée sur des données est donc essentielle", a-t-il ajouté.

David Malpass a souligné l’importance de "mettre en place des réformes pour changer les mentalités afin de mieux gérer et répartir les ressources en eau, réduire les pertes, planifier plus efficacement l’approvisionnement en eau des villes".

"Notre avenir dépend de l’eau. D’autant plus que le monde traverse de sérieuses difficultés liées, par exemple, à la croissance démographique qui entraîne une augmentation des besoins en eau et des tensions exacerbées par le changement climatique en Afrique. À cela s’ajoutent l’inflation et les taux d’intérêt élevés qui appauvrissent encore plus les démunis et exacerbent les inégalités", a conclu le président de la Banque mondiale.

Environ 5.500 délégués, dont des représentants d’organisations internationales et des experts, des chefs d’État et de gouvernement, participent au travail du forum. Parmi eux figurent les dirigeants de la République du Congo, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, de l’Éthiopie, les dirigeants du Conseil mondial de l’eau, de la Banque Mondiale, de l’Unesco, ainsi que d’autres structures.

Source : Tass

23 mars 2022 par ,