La BOAD et HEC Paris lancent un programme de formation en leadership

Le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) Serge Ekue et la doyenne associée en charge des programmes de l’Executive Education d’HEC Paris Mme Anne-Valérie Corboz. ont procédé au lancement officiel d’un programme de formation en leadership féminin dédié aux femmes membres du personnel de la BOAD. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Rose Kayi Mivedor, ministre de la Promotion de l’investissement de la République togolaise. Avec la participation de Mme Victoire Tomegah Dogbe, Premier Ministre de la République togolaise, et marraine du programme.

Reprenant le nom de la fondatrice du peuple Mossi dans l’actuel Burkina Faso, le Programme certifiant de formation « Yennenga » répond à l’ambition de renforcement du capital humain énoncée dans le plan stratégique 2021-2025 dénommé plan Djoliba de la BOAD. Il permettra de former une vingtaine de femmes par an, pendant trois ans. Le programme s’inscrit également dans le plan RSE de l’institution, et traduit la vision de Serge Ekue Président de la Banque. Pour ce dernier, « on ne peut pas viser l’intégration économique de notre région et le développement équilibré de nos pays membres en laissant de côté la moitié de leur population. Il ne s’agit pas de donner une place aux femmes, mais bien de leur rendre leur juste place, c’est-à-dire celle au cœur des organes de gouvernance ».

« À la BOAD, nous sommes convaincus que renforcer la présence des femmes aux postes de responsabilité constitue un facteur de performance. Le programme Yennenga va dans le sens de cette démarche résolument volontariste à l’endroit des femmes et des jeunes : je me réjouis de pouvoir lancer officiellement ce programme avec l’école de management HEC Paris », a ajouté le président de la Banque BOAD.

Anne-Valérie Corboz, Professeure et Doyenne Associée de l’Executive Education souligne pour sa part l’importance qu’accorde HEC Paris à l’autonomisation de la femme. « Représentant plus de la moitié du continent africain, les femmes sont pourtant encore trop peu incluses (les chiffres variant selon les régions et entre pays) dans les circuits économiques alors qu’elles représentent un fort potentiel de croissance. Encourager le leadership féminin est l’un des leitmotivs de HEC Paris, pour qui l’autonomisation de la femme serait un réel atout de la croissance africaine et l’entreprenariat des femmes une priorité pour HEC Paris »., a-t-elle déclaré.

Le programme « Yennenga » a pour ambition de révéler le plein potentiel des femmes sur le plan professionnel en Afrique : un modèle inspirant pour les générations féminines à venir.

À propos de la Banque Ouest Africaine de Développement

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Elle s’est engagée à la neutralité carbone à l’horizon 2023.

À propos d’HEC Paris

Créée en 1881, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un impact positif sur le business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de contribuer ainsi à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. Avec 160 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir unique à plus de 4500 étudiants issus de 110 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un véritable laboratoire d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de demain : programme Grande Ecole, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.

