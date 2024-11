La BOAD déclenche son produit PACAN en faveur du Togo

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) annonce le premier déclenchement de son produit de « Prêts Adaptés aux Catastrophes Naturelles » (PACAN), en faveur de la République Togolaise.

Suite aux fortes pluies et aux inondations, qui ont frappé plusieurs régions du Togo, en octobre dernier, ce mécanisme d’assurance novateur a été activé pour offrir un soutien budgétaire et des liquidités rapides au pays, lui permettant de faire face aux dommages et aux besoins urgents des populations touchées par cette catastrophe.

En effet, l’African Risk Capacity Limited (Arc Ltd) reversera une indemnité de 6,6 millions d’euros à la BOAD pour couvrir les deux prochaines échéances des prêts inclus dans le portefeuille PACAN du Togo. La couverture des obligations de remboursement des prêts par l’assurance PACAN permettra ainsi de libérer des fonds pour le pays et de les réorienter vers l’aide d’urgence et la reconstruction.

Pour rappel, le produit innovant PACAN lancé en août 2024, couvre dans sa phase pilote le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, et le Togo, et offre des prêts à des conditions avantageuses pour financer des projets d’adaptation au changement climatique, combinés à une assurance paramétrique, qui s’active automatiquement et rapidement en cas de catastrophe.

Le succès de ce premier déclenchement au Togo, est le fruit d’une collaboration entre la BOAD, la KfW, la Frankfurt School of Finance and Management, Munich Re, et l’ARC Ltd. Cet événement démontre l’efficacité du dispositif, tout en confirmant l’engagement de la BOAD à faciliter des solutions innovantes et durables, pour le financement du développement et la résilience climatique de ses États membres.

A propos de la Banque Ouest Africaine de Développement

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Depuis le 15 octobre 2023, la Banque co-préside avec Bancoldex, la Banque Colombienne de développement des affaires et de l’exportation, l’International Development Finance Club (IDFC), qui rassemble 27 banques nationales, régionales et bilatérales de développement du monde entier.

A propos d’ARC Ltd

African Risk Capacity Ltd (ARC Ltd) est une organisation financière panafricaine spécialisée dans la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles, en particulier les risques climatiques. Créée sous l’égide de l’Union africaine, ARC Ltd fournit des solutions d’assurance sur mesure aux pays africains pour les aider à faire face aux impacts dévastateurs des phénomènes climatiques tels que les sécheresses, les inondations et les cyclones. L’objectif principal de l’ARC Ltd est de permettre aux gouvernements africains de répondre rapidement et efficacement aux crises en débloquant des fonds d’urgence dès qu’une catastrophe survient, réduisant ainsi la dépendance à l’aide internationale et renforçant la résilience des communautés. Grâce à ses produits d’assurance innovants, ARC Ltd joue un rôle crucial dans la promotion de la sécurité alimentaire et la protection des moyens de subsistance à travers le continent africain.

