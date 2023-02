La BOAD décaisse 10 milliards pour la viabilisation du site de Ouèdo

La Banque ouest africaine de développement (BOAD) a signé lundi 13 février 2023 avec le Bénin, un accord pour le financement de la phase de viabilisation primaire du site de Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi. Le montant de l’accord signé s’élève à 10 milliards de francs CFA.

La BOAD se préoccupe de l’évolution du projet de construction de logements sociaux à Ouèdo. L’institution financière a procédé lundi 13 février 2023, à la signature d’un accord de financement avec le Bénin. L’accord signé a pour objectif, de faire avancer le projet. Relevant de la 4e tranche de financement de ce projet, il vise notamment le renforcement du réseau d’Adduction en Eau Potable à travers la mise en place d’un réseau autonome composé d’un réservoir enterré de 1 000 m3, et d’un château d’eau de 500 m3, un système de télégestion du site, et l’aménagement paysager du site ; et l’augmentation de la puissance du réseau d’électricité du site du projet.

En vue d’améliorer le cadre de vie des populations, le gouvernement avait lancé le programme de 20.000 logements dans 14 villes du Bénin. La première phase en cours de mise en œuvre selon un communiqué de presse, porte sur la viabilisation primaire du site de Ouèdo à Abomey-Calavi ; la viabilisation secondaire et tertiaire des sites, puis la construction de 11.724 logements dont 10 849 à Ouèdo, 175 à Porto-Novo, 250 à Parakou et 450 au titre des cités départementales.

D’un montant de 10 milliards de FCFA, cette 4e tranche et dernière tranche selon le communiqué, porte à 40 milliards de FCFA l’apport de la BOAD au volet viabilisation primaire du site de Ouèdo et à 60 milliards de FCFA sa contribution globale, déjà mise en place pour le programme des logements. Un financement complémentaire dudit programme à hauteur de 20 milliards de FCFA est attendu précise le communiqué.

