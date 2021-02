La BOAD apporte un appui de 500 millions FCFA pour les études

A la tête d’une délégation, le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) Serge Ekue a été reçu en audience élargie à une séance de travail ce jeudi 28 janvier 2021 par le ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hehomey.

En visite de travail au Bénin, M. Serge Ekue a échangé avec le ministre Hervé Hehomey sur le portefeuille projets de la BOAD dans le domaine des Infrastructures et des Transports. « Nous avons eu avec le Ministre des Infrastructures et des Transports deux sujets à l’agenda de cette audience. Le premier était relatif à la façon avec laquelle nous allons continuer de travailler. Nous avons évoqué des sujets d’expertise sectorielle, des sujets qui relevaient du département ministériel que dirige le ministre. Le deuxième point portait sur une revue détaillée portefeuille. Nous avons parcouru projet par projet, l’état d’avancement des travaux, l’état d’avancement des ouvrages », a déclaré M. Serge Ekue au terme de la séance.

La BOAD dans le domaine des Infrastructures et des Transports prévoit également renforcer la coopération à travers la mise en place de nouveaux projets.

Selon le ministre Hehomey, un accent particulier a été mis sur le réseau routier en terre. « Comme vous le savez, le réseau routier en terre est plus important que le réseau revêtu et dessert plus les populations rurales qui sont les plus nombreuses et donc la Banque a appuyé le ministère dans les études à hauteur de 500 millions de FCFA pour faire les études sur les routes en terre afin de nous permettre d’introduire une requête sérieuse pour la réalisation de ces routes en terre qui permettront de désenclaver nos zones rurales et de favoriser l’écoulement des produits agricoles », a annoncé le ministre des Infrastructures et des Transports.

A.A.A

29 janvier 2021 par