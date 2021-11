La BOA accorde 10 milliards FCFA au Bénin

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a autorisé, mardi 23 novembre 2021, deux propositions de financement d’un montant global de 26 milliards FCFA dont 10 milliards pour le financement des logements sociaux de Ouèdo, commune d’Abomey-Calavi (Bénin). C’est lors du 126ème Conseil d’Administration tenu par visio-conférence sous la présidence de Serge Ekue, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD.

Les prêts approuvés, mardi 23 novembre 2021, concernent le financement partiel du projet ‘’Viabilisation du site de Ouédo, dans le cadre de la construction de 10 849 logements sociaux et économiques dans la Commune d’Abomey-Calavi, en République du Bénin’’ d’un montant de 10 milliards FCFA et le projet ‘’Construction de l’Aéroport International de Ouagadougou-Donsin au Burkina Faso’’ d’un montant de 16 milliards FCFA.

Le Conseil d’Administration a également autorisé la mise en place d’une (5è) ligne de crédit de la Banque Africaine de Développement (BAD) en faveur de la BOAD d’un montant de 150 millions d’euros, soit 98,393 milliards FCFA destinés à appuyer les entreprises du secteur privé de la zone UEMOA dans tous les domaines d’activités, avec un accent sur les projets concernant le secteur agricole, la promotion des femmes et l’amélioration des conditions de vie des populations.

En ce qui concerne le projet ‘’Viabilisation du site de Ouédo, dans le cadre de la construction de 10 849 logements sociaux et économiques dans la Commune d’Abomey-Calavi, en République du Bénin’’, l’objectif global du programme est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté. Il permettra de de fournir un logement à au moins 150 000 habitants et de promouvoir de nouveaux modes d’accès à des logements sociaux.

Selon un communiqué de la BOAD, « Ces nouvelles approbations portent à 374,7 milliards FCFA le montant à date des engagements sur l’année 2021, et 6 618,7 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976 ».

