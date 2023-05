La BCEAO salue les efforts du Bénin

En visite de travail au Bénin, Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a été reçu en audience, lundi 22 mai 2023 au Palais de la Marina à Cotonou par le président de la République du Bénin Patrice Talon.

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou et Patrice Talon, président de la République du Bénin ont échangé dans la matinée du lundi 22 mai 2023. « Notre rencontre avec le Président de la République a été une occasion pour nous de faire un tour d’horizon de toute l’actualité financière et monétaire dans la sous-région. C’était également l’occasion pour nous de saluer les progrès qui ont été réalisés au Bénin en particulier puisque nous avons noté que la croissance est restée très soutenue, les prévisions de 2023 sont très satisfaisantes, les performances en matière d’inflation notamment, puisque dans l’Union le Bénin a la meilleure inflation, la performance d’inflation est à un taux relativement faible, et donc nous avons vraiment salué les efforts qui ont été faits par l’État béninois pour lutter contre la hausse des prix d’une manière générale », a expliqué Jean-Claude Kassi Brou, à la sortie de l’audience tenue au Palais de la Marina à Cotonou en présence du Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

La BCEAO se préoccupe de la situation économique, monétaire et financière dans la zone UEMOA, Une situation dont a fait part le Gouverneur de la BCEAO au chef de l’Etat béninois. « (…) Nous restons très attentifs au niveau de la Banque centrale à l’évolution de la situation et nos actions en matière d’intervention sur le marché monétaire justement tient compte de la nécessité de faire baisser progressivement le taux d’inflation vers notre cible, qui est de 3%, et donc nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique. Nous restons attentifs à cette évolution », a précisé Jean-Claude Kassi Brou.

