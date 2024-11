La 8e édition lancée ce vendredi à Dogbo

À travers la Direction du Sport et de la Formation Sportive, le Ministère des Sports organise du 29 novembre au 1er décembre 2024, à Dogbo, la 8e édition du Festival National du Sport Féminin. C’est un événement qui célèbre et promeut l’excellence sportive féminine à travers le pays.

Pour cette édition, les sélections départementales féminines de volleyball, les meilleures lutteuses et les athlètes les plus talentueuses, des moins de 17 ans, des douze départements du Bénin se retrouvent à Dogbo dans le département du Couffo. Ces trois jours de compétitions et de festivités s’inscrivent dans la vision du gouvernement de promouvoir le sport féminin comme un levier de justice sociale et d’équité.

Plusieurs objectifs sont derrière cette 8e édition. L’objectif principal est de relancer et de renforcer la pratique sportive féminine dans des disciplines telles que le volleyball, la lutte et l’athlétisme. Il s’agit également de : sensibiliser les femmes à l’importance du sport comme outil d’épanouissement personnel et collectif ; corriger les inégalités d’accès au sport entre les sexes, conformément à la politique “Sports pour tous” prônée par le Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

À noter que cette 8e édition offrira un programme varié au cours duquel les meilleures équipes départementales vont s’affronter dans des tournois de volleyball, des combats de lutte et des épreuves d’athlétisme. Des médailles, des trophées, des équipements sportifs et des primes financières seront remis aux athlètes et équipes les plus performants à la fin du festival.

