Bonne nouvelle pour les étudiants inscrits dans un programme universitaire en environnement ou les spécialistes ou chercheurs s’intéressant au processus d’évaluation des projets de développement. Quatre éminents professeurs de grandes universités viennent de faire paraître la 4ème édition de l’ouvrage intitulé « L’évaluation des impacts sur l’environnement : Processus, acteurs et pratique pour un développement durable ».

La 4ème édition de l’ouvrage « L’évaluation des impacts sur l’environnement : Processus, acteurs et pratique pour un développement durable », collection Cursus édité par les ‘’Presses Internationales Polytechnique’’ est destiné aux étudiants inscrits dans un programme universitaire en environnement ou en développement durable.

Paru en janvier 2020, l’ouvrage est d’un intérêt indéniable aussi pour toute personne intéressée ou impliquée dans le processus d’évaluation des projets, programmes et politiques de développement. L’ouvrage renforce leurs capacités en évaluation des impacts sur l’environnement (ÉIE), en évaluation environnementale stratégique (ÉES) et en développement durable dans une perspective interdisciplinaire et résolument francophone.

D’un volume de 605 pages, l’ouvrage « décrit et approfondit le processus et la pratique de l’ÉIE, situant la démarche dans un contexte sociopolitique où les acteurs sont en constante interaction et en apprentissage ». Sans oublier « les méthodes et les outils de réalisation et d’examen d’une ÉIE que de ceux requis pour l’exercice de la participation publique et pour l’introduction de l’analyse ‘’développement durable’’ dans l’ÉIE, y compris la prise en compte des changements climatiques et de la biodiversité ».

Abordant le sujet en 12 chapitres, le livre offre également « un site Web d’accompagnement, collige des études de cas et fournit un carnet de liens Internet vers les sites, principalement francophones, les plus pertinents à l’exercice de la profession ».

L’ouvrage de référence dans les cours d’évaluation environnementale et de développement durable est l’œuvre d’éminents universitaires et chercheurs : Pierre André, Professeur retraité en environnement humain du Département de géographie de l’Université de Montréal ; Georges Lanmafankpotin, Professeur associé au Département de sciences fondamentales et professionnel à la Chaire en éco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi ; Jean-Pierre Revéret, Expert en gestion et économie des ressources naturelles et de l’environnement, professeur retraité et maintenant associé au Département de stratégie responsabilité sociale et environnementale de l’Université du Québec à Montréal et Samuel Yonkeu, Maître de conférences, consultant international en évaluations environnementales, et professeur associé dans les Universités Senghor d’Alexandrie et Aube Nouvelle, Ouagadougou.

Ouvrage de référence dans les cours d’évaluation environnementale et développement durable, le livre, très en demande est déjà livré aux librairies universitaires de l’École Polytechnique de Montréal et à celles des universités francophones canadiennes qui l’ont déjà commandé en vue de la rentrée d’hiver. Un lot est aussi déjà expédié à Lavoisier, le distributeur des Presses Internationales Polytechnique pour l’Europe et disponible pour la vente sur Amazon.

Georges Lanmafankpotin honore le Bénin au Canada et dans le monde francophone

Georges Lanmafankpotin, titulaire d’un Ph.D. en géographie de l’Université de Montréal est le deuxième auteur de l’ouvrage « L’évaluation des impacts sur l’environnement : Processus, acteurs et pratique pour un développement durable ». Professeur associé au Département des sciences fondamentales de l’Université du Québec à Chicoutimi, il exerce aussi comme professionnel de la recherche à la Chaire en éco-conseil depuis 2015. Consultant en évaluation environnementale et développement durable depuis 1996, Georges Lanmafankpotin est depuis 2010, chargé de cours d’étude d’impacts au Département de géographie de l’Université de Montréal.

Il intervient depuis 2016 comme commissaire, membre additionnel à temps partiel au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, un organisme gouvernemental qui œuvre à la démocratie participative au Québec où il agit comme commissaire enquêteur dans plusieurs dossiers dont les mines, les bassins de rétention et les lieux d’enfouissement. Menant ses recherches sur des sujets culturels qui construisent et font avancer les modèles de prise de décision publique, Georges Lanmafankpotin durant ces dernières années a travaillé sur l’évaluation des politiques et l’opérationnalisation des outils de gestion de l’environnement et de l’analyse systémique de durabilité. Il est auteur de plusieurs ouvrages collectifs et d’articles scientifiques.

Le Consultant en évaluation environnementale et développement durable est l’auteur principal de ‘’La participation publique dans l’évaluation environnementale en Afrique francophone (2013)’’. Georges Lanmafankpotin a collaboré à la définition de la participation citoyenne dans le Dictionnaire encyclopédique de l’administration publique (2012). Il est également co-auteur de l’ouvrage ‘’Le développement soutenable - Évaluation simplifiée dans un contexte Nord-Sud (2007).

Détenteur de plusieurs parchemins universitaires, Georges Lanmafankpotin est titulaire d’un Master of Arts en journalisme de l’Université d’Etat de Varonej (Russie). Il fut Directeur de publication et consultant de plusieurs agences ou organismes nationaux et internationaux.

