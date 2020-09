La 2ème vague des candidats au PSIE auditionnée

La 2ème vague des candidats au Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE) a été auditionnée en fin de semaine écoulée.

Au total, 622 candidats ont été auditionnés pour des filières telles que la logistique, l’informatique, le numérique, l’industrie, le génie civil, l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.

La connaissance du métier, la motivation et le comportement du candidat, sont entre autres, les critères pris en compte au cours de ladite évaluation.

Seuls les candidats retenus à l’issue de cette évaluation seront présentés aux entreprises ayant formulé des demandes pour une sélection finale.

Le Programme spécial d’insertion dans l’emploi est un programme du gouvernement du président Patrice Talon. Il vise à réduire le problème de chômage auquel les jeunes sont confrontés aux sorties des écoles et universités.

F. A. A.

7 septembre 2020 par