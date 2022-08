La 15ème Journée mondiale des Rangers célébrée dans les Parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin

A l’instar des autres Ecogardes du monde entier, les Rangers des Parcs nationaux de la Pendjari ont célébré le 31 juillet 2022, la 15ème Journée Mondiale des Rangers. C’est une journée instaurée depuis 2007 par la Fédération Internationale des Rangers pour commémorer les Rangers tués ou blessés dans l’exercice de leurs fonctions, et célébrer leur travail de protection des trésors naturels et culturels du monde.

Dans son message adressé aux Rangers pour la circonstance, le Représentant résident d’African Parks au Bénin Monsieur Hugues AKPONA a salué l’énorme sacrifice de ces agents qui travaillent dans des milieux souvent hostiles. « …Votre détermination pour la santé de notre planète est reconnue de tous en ce jour. Aujourd’hui nous vous célébrons pour votre rôle de première ligne, votre dévouement et votre contribution vitale dans ce combat pour la faune et les hommes. Paix à ceux qui ont consenti le sacrifice suprême dans l’exercice de cette fonction. Vous êtes des héros. » a-t-il adressé à l’endroit des Rangers auxquels il a réitéré tout son soutien.

La journée a été marquée par une séance d’échange avec les Rangers sur la particularité de leur travail et le défi sécuritaire eu égard aux menaces liées à l’insécurité dans les zones frontalières au Nord du Bénin.

Dans les communications présentées, les Responsables des Parcs ont mis l’accent sur les risques inhérents au travail des Rangers exposés à de multiples menaces et la nécessité de renforcer leur protection, car ils constituent le premier maillon des acteurs de la conservation. Ils ont également évoqué la situation sécuritaire qui représente une menace supplémentaire et ont exhorté les rangers à s’armer davantage de détermination et de courage, à respecter les consignes de travail et de sécurité pour une bonne poursuite de leur mission. Ils ont également remercié tous les partenaires qui les appuient dans les efforts de conservation et salué les efforts du Gouvernement pour le renforcement de la sécurité autour des aires protégées tout en émettant le vœux d’une meilleure sécurisation des zones frontalières par les Forces de Défense et de Sécurité, afin de leur faciliter leur mission de protection de la biodiversité.

Il convient de préciser que depuis 2017, un Ranger de la Pendjari a perdu la vie dans l’exécution de son travail.

Du côté du Parc national W-Bénin, ils sont huit (08) agents à avoir perdu la vie lors des attaques des 08 au 10 février dernier (avec des engins explosifs improvisés) dont 04 Rangers et leur Instructeur. Un autre Ranger a également connu la mort par noyade soit cinq (05) Rangers décédés dans le W-Bénin dans l’exercice de leurs fonctions au cours ce 1er semestre 2022.

Au niveau de chacun des Parcs, des hommages ont été rendus aux agents décédés. Des activités sportives ont été organisées et ont permis aux Rangers de partager quelques moments de joie. Des lettres de félicitations ont été décernées à quelques agents distingués parmi les plus méritants.

Grâce au travail des Rangers, les menaces contre la faune ont sensiblement diminué et les parcs offrent désormais de meilleurs habitats pour le développement de la faune.

De 2017 à ce jour, les Rangers ont opéré au Parc national de la Pendjari, plus de 560 arrestations dans le Parc pour diverses infractions (Braconnage, transhumance illégale, coupe illégale du bois, présence illégale dans le Parc etc.).

Du côté du Parc national du W-Bénin, de 2020 à ce jour, 1.600 arrestations ont été opérées dans le Parc et 1.450 condamnations prononcées par les Tribunaux pour diverses infractions.

Grâce à son expertise et à ses expériences sur le continent, African Parks assure la gestion durable des aires protégées qui deviennent une source de sécurité et de stabilité pour la faune et les populations riveraines. Ceci facilite une nouvelle dynamique autour des aires protégées et offre des avantages socioéconomiques accrus au profit des communautés locales.

Les Parcs Nationaux de la Pendjari et de W-Bénin sont des composantes essentielles du vaste complexe transnational W- Arly- Pendjari (WAP) de 32 250 km², qui s’étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger et qui représente le plus grand écosystème sauvage intact en Afrique de l’Ouest. En raison de sa valeur universelle, le Complexe W-Arly-Pendjari qui abrite une diversité étonnante de faune et de flore, avec les dernières populations d’éléphants et de lions d’Afrique de l’Ouest menacé d’extinction, a été classé comme Réserve de biosphère par l’UNESCO en 1986 et Site du patrimoine mondial en 2017.

Quelques images



3 août 2022 par