La 11è édition de "ARBRE DE NOËL" démarre le 9 décembre

Le tournoi "ARBRE DE NOËL" démarre le samedi 9 décembre prochain avec les quarts de finale. Lancée il y a une dizaine d’années, la compétition qui regroupe chaque année les jeunes footballeurs de l’arrondissement de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi autour d’un loisir sain aborde sa 11 ème édition.

Initié par le journaliste Ambroise Zinsou, « Le tournoi "ARBRE DE NOËL" a pour but de rassembler la jeunesse et la sensibiliser sur son mieux être à travers le football », a-t-il expliqué. Cette compétition constitue des moments de retrouvailles de fin d’année entre la jeunesse, les populations et les férus du football. C’est donc à juste titre que les jeunes de Godomey et environ se mobilisent et s’investissent autour de l’évènement chaque année.

Il faut préciser que cette année, la particularité est que les demi-finalistes (As Merco, FIFA United, Zéphyr FC et Abeilles d’or) de la 10 è édition n’ont pas pris part aux play-offs. Ils sont directement retenus pour les quarts.

A l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé ce dimanche, il y aura dès le Samedi 09 décembre 2023 :

Affiches des Quarts

Terrain Wembley

14h : FIFA United# SHALAÏ NG

16h : AS MERCO# CITY FC

Terrain Pylônes

14h : ZÉPHYR Fc# GÉNIE FC

16h : ABEILLE d’Or#AIR FORCE

Il faut rappeler que la 10 ème édition a été remportée par Zéphyr FC.

26 novembre 2023 par