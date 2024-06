LEURS OIGNONS

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que ma Nièce et mes Neveux Nigériens envoyés en espions clishi & oignon au Port de Cotonou par Tchiani, doivent être déjà​ retournés chez eux, après le verdict par sursis dont ils ont écopé.

Mais fâché que ses entourloupettes de contournement des bonnes manières administratives et diplomatiques soient découvertes, le Tchiani, qui apparemment n’a pas gardé ferme que ses frontières avec le Benin, mais également son bon sens, a bombé le torse et trouvé comme représailles, de fermer aussi les vannes du pipeline en amont, sous les acclamations de quelques moutons locaux et d’ici. Mais il n’avait même pas besoin apparemment de se donner cette peine, puisque certains de ses compatriotes en rébellion dans ses frontières, ont fait sauté à son nez et a sa barbe le conduit…

Et vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que son premier ministre Lamine fera mine bientôt de trouver l’itinéraire des rebelles sauteurs de pipeline depuis le Benin, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

20 juin 2024