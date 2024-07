LES « OUBLIES » DU SOCIAL

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que vraiment Patou lui-même avec son gouvernement ne manquent jamais d’idée pour empêcher les gestionnaires des programmes sociaux, de se laper un peu les doigts. Il est vrai que le social d’avant acclamé dont nous faisons péniblement le deuil depuis plus de 8 ans, permettait plutôt aux pauvres de laper les doigts des gestionnaires qui avalaient les gros morceaux de viande dans la sauce des pauvres …

Cette affaire de fourniture de cartes Sim spéciales aux bénéficiaires du programme "Gbessoke » (Elèves-moi en yoruba), qui a pour ambition de distribuer plus de 98 milliards de francs CFA directement aux Béninois jugés extrêmes pauvres sur quatre ans, dont dix mille tous les mois pour manger ;en est une illustration. Après les micro-crédits que les bénéficiaires reçoivent aussi directement, désormais, par mobile money, sans intermédiaire. Rappelons quand-même qu’avant 2016, il se dit que sur une tranche de 45 milliards décaissés pour microcrédit, il n’y a eu QUE 20 milliards de détournés par les cadres et autres responsables gestionnaires…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que Patou doit bientôt penser confectionner une mesure sociale spéciale pour les anciens cadres voleurs aussi, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

