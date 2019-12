L’opposition politique perd tout espoir

Les chefs d’Etas et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont tenu leur 56ème Sommet ordinaire ce samedi 21 décembre 2019. Au terme des travaux, la Conférence a adressé ses félicitations au président Patrice Talon pour le dialogue politique organisé en octobre dernier. Les dirigeants de la sous-région ont exprimé leur satisfaction pour le consensus obtenu entre les autorités et les membres de la classe politique béninoise, ainsi que les mesures d’apaisement prises à la suite dudit dialogue.

La Conférence des chefs d’Etat a par ailleurs appelé les autorités et acteurs politiques béninois à poursuivre le dialogue et à s’appuyer sur les résultats du dialogue politique pour renforcer l’unité nationale et la stabilité du pays.

Au cours des travaux des chefs d’État et de gouvernement, les conclusions du dialogue politique ont été prises en compte par la CEDEAO. Ainsi, les acteurs de l’opposition réunis au sein de la Résistance qui fondent leurs espoirs sur la reprise des élections d’avril dernier doivent désormais revenir de meilleurs sentiments.

Une nouvelle victoire pour le chef de l’Etat Patrice Talon dont la capacité à régler les contradictions internes vient ainsi d’être reconnue par ses pairs.

F. A. A.

