L’intégralité du rapport 2022 sur le développement durable au Bénin

Le Réseau de Solution pour le Développement Durable (SDSN), en partenariat avec le Ministère de l’Economie et des Finances de la République du Bénin, annonce la publication du rapport pilote de référence sur les politiques, les progrès et tendances vers les Objectifs de Développement Durable (ODD) intitulé : “Rapport sur le Développement Durable pour le Bénin 2022”.

Ce rapport se veut un document de référence pour l’atteinte des ODD au Bénin. Il présente le point de départ du Bénin dans son nouvel engagement pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 suite à l’émission inaugurale de l’Eurobond ODD réalisée en 2021. Il est le premier à fournir une analyse indépendante de performance et de tendance des ODD du pays en comparaison avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que les politiques et progrès qui y sont réalisés. Le Rapport sur le Développement Durable pour le Bénin 2022 est également le premier à analyser et mesurer diverses dimensions à l’échelle des douze départements du pays afin de “ne laisser personne de côté”2. Les efforts, progrès et l’engagement politique pris par le Bénin pour atteindre les ODD y sont également présentés.

