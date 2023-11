L’exportation du café et cacao par voie terrestre interdite en Guinée

L’exportation du café et du cacao par voie terrestre est interdite en Guinée depuis septembre 2003.

La Guinée a interdit l’exportation par voie terrestre du café et du cacao. Le gouvernement guinéen a chargé le Conseil National du Secteur Privé Guinéen de l’organisation de la collecte et de l’exportation du café et du cacao par voie terrestre, selon le Décret /D/2003/74/PRG/SGG du 3 septembre 2003 portant interdiction de l’exportation du café et du cacao par voie terrestre.

