L’expert géomètre en cavale arrêté

Le géomètre en cause dans le dossier relatif au bradage de domaines administratifs dans la commune de Bohicon est arrêté jeudi 26 septembre 2024.

L’expert géomètre Montcho dans les mailles de la police. En cause dans une affaire de vente de domaines administratifs dans la commune de Bohicon, il a été arrêté jeudi 26 septembre 2024. L’accusé est poursuivi au même titre que le premier adjoint au maire et des responsables techniques de la mairie, un ancien chef d’arrondissement (CA), et d’autres prévenus. Les mis en cause selon nos sources, ont bradé le domaine réservé au terrain de sport, un centre de loisirs des jeunes, et d’autres réserves administratives.

Dans cette affaire de bradage de domaine public, plusieurs personnes séjournent déjà en prison.

L’expert géomètre en cavale depuis l’éclatement du dossier, est rattrapé jeudi dernier et pourra donc rejoindre les autres accusés.

