L’examen du CAP débute le 03 mai

La composition aux épreuves de l’examen du CAP initialement prévue pour débuter le lundi 02 mai 2022 à 7 heures est reportée d’une journée. L’information a été donnée par le directeur des examens et concours Dr Roger Koudoadinou par un communiqué en date du 01 mai 2022.

A l’attention des candidats aux examens du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) options:STI-STMA-EFS-HR, session de mai 2022. Selon le communiqué du directeur des examens et concours du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle « en raison de la célébration de la fête du Ramadan qui se déroule le lundi 02 mai 2022 et dont la journée est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national, la composition aux épreuves dudit examen initialement prévue pour débuter le lundi 02 mai 2022 à 7 heures est reportée d’une journée ».

Les épreuves prévues pour le lundi 02 mai seront composées à compter du mardi 03 mai 2022 à partir de 07 heures.

A.Ayosso

