L’ex régisseur du Cos-Lépi devant la CRIET

Fin de cavale pour Rafiou Sorokou ! Resté introuvable depuis le 8 juillet 2020, l’ex régisseur du Conseil d’Orientation et de Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée (Cos-Lépi) n’est plus libre de ses mouvements.

Le sieur Rafiou Sorokou est arrêté et gardé à vue à la Brigade Economique et Financière (Bef). L’ex régisseur du (Cos-Lépi) sera présenté à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Rafiou Sorokou s’était volatisé suite à une mission d’audit diligenté par le Ministère des finances à son service pour des soupçons de malversations financières.

M. M.

21 janvier 2021 par