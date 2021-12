L’ex patron de l’Athlétisme mondial Lamine Diack est mort

Deuil dans le monde de l’athlétisme et au Sénégal

L’ancien président de l’International Association of Athletics Fédérations (IAAF), association mondiale de l’athlétisme à l’image de la FIFA, Lamine Diack a tiré sa révérence dans la nuit du jeudi 02 décembre 2021 à Dakar à l’âge de 88 ans.

La levée du corps est prévue pour ce vendredi 03 décembre 2021 à 14H30. Lamine Diack sera ensuite inhumé ce même jour au cimetière de la commune de yoff, arrondissement des Almadies (Dakar).

Lamine Diack est un athlète sénégalais spécialiste du saut en longueur. Il a été champion de France en 1958 avec un saut de 7,63 mètres et champion de France universitaire en 1959 avec un saut de 7,72 m. Il fut le premier président de la Confédération africaine d’athlétisme en 1973 et président du Comité national olympique du Sénégal de 1985 à 2002. Lamine Diack fut président de l’International Association of Athletics Fédérations (IAAF), association mondiale de l’athlétisme à l’image de la FIFA, sur deux mandatures. Au plan politique, Lamine Diack a été maire de Dakar de 1978 à 1980 et député parlement du Sénégal de 1978 à 1993.

Joueur de football et entraîneur du club dakarois du Foyer France Sénégal (FFS), Lamine Diack a été directeur technique national de l’équipe de football du Sénégal de 1964 à 1968. Condamné il a été placé en résidence surveillée en France à partir de 2015 en raison d’une affaire de corruption présumée autour du dopage en Russie avant de rentrer au Sénégal en mai dernier. Puisse Allah accueillir l’âme du défunt dans sa demeure !

Marc MENSAH

3 décembre 2021 par