L’ex ministre Hountondji, l’ancien Dg Tamégnon libres de tout mouvement

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a levé dans la soirée du mercredi 27 octobre 2021, la mesure de placement sous mandat de dépôt de l’ancien ministre Alexandre Hountondji, l’ex Dg Sogema Joseph Tamégnon ainsi que trois autres personnes.

Alexandre Hountondji, ex ministre de Yayi Boni, Joseph Tamégnon, ancien Directeur Général de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (Sogema), arrêtés dans le cadre des violences pendant l’élection présidentielle, quittent désormais les liens de la détention.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a levé leur mesure de placement sous mandat de dépôt. Ils sont désormais placés sous convocation judiciaire.

Trois autres personnes à savoir Tcahssenti Ibrahim, de Souza jean Bosco et Koudjo Émile ont été également libérées.

Les prévenus étaient poursuivis pour « terrorisme et atteinte à la sûreté de l’Etat » mais l’infraction a été requalifiée en « Adhésion à une attente en vue de commettre un acte terroriste pour déstabiliser les institutions de la Nation ».

M. M.

27 octobre 2021 par