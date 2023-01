L’évolution des activités de la BRVM et perspectives pour 2023

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a présenté, ce mercredi 18 janvier 2023, lors d’une conférence de presse organisée à son siège à Abidjan, l’évolution 2022 de ses activités et ses Perspectives pour 2023.

A cette occasion, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de l’Institution, a relevé que malgré un contexte macroéconomique particulièrement difficile caractérisé par des hausses sans précédent des taux directeurs de la plupart des Banques Centrales pour lutter contre la poussée inflationniste généralisée à travers le monde, la BRVM a plutôt enregistré une évolution positive avec tous ses indicateurs dans le vert lorsque les principales bourses mondiales se sont affichées dans le rouge.

Au 31 décembre 2022, la BRVM c’est :

▪ Une progression de 7,86 % de l’indice BRVM 10 comparé au 31 décembre 2021 ;

▪ Une progression de 0,46 % de l’indice BRVM Composite sur la période sous revue ;

▪ L’introduction en bourse de Orange Côte d’Ivoire avec une capitalisation de 1431,23 milliards de FCFA, soit le 21ème IPO sur la BRVM depuis 1998, le 10ème IPO d’une entreprise

ivoirienne et le 5ème et dernier IPO sur les bourses africaines en 2022 ;

▪ Une capitalisation boursière du marché des actions portée à 7 560,177 milliards de FCFA (+24,23 %) avec 46 sociétés cotées ;

▪ L’admission de 19 lignes obligataires pour un montant de 2 469,06 milliards de FCFA

portant la capitalisation du marché obligataire à 8 926,897 milliards de FCFA (+23,18 %) ;

▪ Un volume de transaction qui a progressé de 3,02 % avec 255,22 millions de titres échangés en 2022 contre 247,73 millions de titres en 2021, pour une valeur de 469,637 milliards deFCFA.

Outre ces indicateurs, la BRVM a poursuivi en 2022, la mise en œuvre de ses différentes actions stratégiques, notamment le lancement du Code de gouvernance des sociétés cotées (15 mars 2022) ; le lancement de la BRVM TV (27 mai 2022) accessible au www.brvmtv.org et sur ses plateformes de réseaux sociaux ; l’organisation de la 3ème édition des BRVM Awards, célébration de l’excellence sur le Marché Financier régional de l’UEMOA (les 8 et 9 juin 2022 à Dakar) ; la signature d’un MoU entre la BRVM et la Bourse du Luxembourg (14 septembre 2022), etc.

Plusieurs avancées ont également été notées dans la conduite des projets de création de la Bourse des Matières Premières Agricoles de Côte d’Ivoire et d’un marché de produits dérivés à la BRVM.

Face à cette évolution satisfaisante, Dr AMENOUNVE a indiqué que la BRVM s’attèlera en cette nouvelle année 2023, à œuvrer davantage pour : l’élargissement de l’offre de titres avec l’admission de nouvelles sociétés dont des PME, le développement de la demande de titres surtout par les particuliers ainsi que la poursuite du projet d’interconnexion des bourses africaines (AELP) pour donner accès aux investisseurs à un marché plus large, plus profond et plus liquide.

Pour rappel, la BRVM est la Bourse Commune aux huit pays membres de l’UEMOA que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et la TOGO. Elle a été portée sur les fonts baptismaux le 18 décembre 1996.

