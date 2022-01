L’essentiel à retenir du PAG 2021-2026

Après son adoption en Conseil des ministres le mercredi 15 décembre 2021, le Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026) a été présenté au public ce jeudi 06 janvier 2022 au palais des congrès de Cotonou. Ce nouveau document d’orientation des politiques de développement du gouvernement du président Patrice Talon contient 342 projets.

Pour réaliser les 342 projets inscrits au PAG 2021-2026, Patrice Talon et son gouvernement devront mobiliser la somme de 12 011 milliards de francs CFA. Sur ce total, 189 projets du PAG1 ont été reconduits (projets en cours), et il faudra mobiliser la somme de 7 658 milliards de francs CFA pour les réaliser.

Les nouveaux projets sont au nombre de 153, pour un budget estimé à 4 353 milliards FCFA.

Sur les 12 011 milliards FCFA à mobiliser pour réaliser le PAG 2021-2026, le gouvernement a déjà mobilisé la somme de 3 431 milliards de francs CFA. Il reste à chercher 8 580 milliards, soit 4 897 milliards FCFA pour les projets en cours, et 3 683 milliards pour les nouveaux projets.

Un défi que Talon et ses ministres compte relever avant 2026.

