L’essentiel à retenir de la session du comité inter-Etats Bénin-Niger

A la tête d’une délégation béninoise, le ministre de l’énergie, de l’eau et des Mines, Samou Adambi a pris part, les lundi 27 et mardi 28 mai 2024, à Niamey, à une session du comité inter-Etats Bénin-Niger de pilotage du projet pipeline Export Niger-Bénin. Les trois parties, le Bénin, le Niger et Wapco (West African Oil Pipeline) ont examiné les sujets liés à la bonne conduite des opérations d’exploitation du Pipeline.

Le passage transfrontalier terrestre, du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline et la coordination des activités d’enlèvement et du chargement des navires à la plateforme de Sèmè. Ce sont ces deux points qui ont été abordés à la session du comité inter-Etats Bénin-Niger de pilotage du projet pipeline Export. Sur le premier point, informe Samou Adambi, il a été retenu que chaque délégation en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. « Il a été dit à la partie nigérienne de soumettre le problème au plus haut niveau afin qu’une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles », a-t-il indiqué.

Selon le ministre des mines, le Bénin a beaucoup à faire en ce qui concerne la coordination des activités d’enlèvement et du chargement des navires à la plateforme de Sèmè. Il est envisagé dans ce cadre la signature d’un accord entre les douanes du Niger et du Bénin pour le déroulement normal des opérations.

Il souligne que le Bénin va continuer à jouer sa partition dans les relations bilatérales avec le Niger mais aussi dans ses obligations par rapport au projet pipeline export Niger Bénin. « C’est d’ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement pour assister pendant 48 heures aux travaux du comité inter-États qui nous ont permis de voir les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté. Chaque pays a pris l’engagement d’en rendre compte à la hiérarchie et de faire les exigences nécessaires pour ce qui concerne les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement », a-t-il ajouté.

Le ministre Seidou Adambi informe qu’il était aussi porteur d’un message du président Patrice Talon à son homologue du Niger, le général Abdourahamane Tiani mais il n’a pas été reçu. « Il n’a pas pu me recevoir pour prendre ce message. Ce n’est pas à moi d’apprécier. C’est au Chef de l’État d’apprécier. Je lui rendrai compte de ce qui a été fait. Je lui dirai tout que nous avons pu faire, mon homologue et les chinois ensemble à Niamey par rapport à l’avancement et à l’exploitation normale du projet Pipeline », a confié Samou Adambi.

A.A.A

30 mai 2024 par ,