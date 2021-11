L’emprunt bouclé en quelques heures avec la SGI AFRICABOURSE pour Co-chef de file

L’emprunt Trésor Public de Côte d’Ivoire de Novembre 2021 a été bouclé en quelques heures avec la SGI AFRICABOURSE pour Co-chef de file.

Avec un syndicat de placement restreint à six (06) SGI (la SGI SOCIETE GENERALE CAPITAL SECURITIES WEST AFRICA comme Chef de file et les SGI AFRICABOURSE, ATLANTIQUE FINANCE, BRIDGE SECURITIES, PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT, UNITED CAPITAL FOR AFRICA comme Co-chefs de file) et une période de souscription elle aussi restreinte à 2 jours, l’Etat de Côte d’Ivoire effectuait à travers son Trésor Public une émission d’emprunt obligataire de 150 000 000 000 FCFA sur la période du 4 au 5 novembre 2021. Avec une rémunération de 5,90% l’an et une maturité de 10 ans, cette émission portait sur 15 000 000 titres de 10 000 FCFA de valeur nominale chacune. Elle avait, en outre, pour objet le financement des investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’année 2021.

Quatre (04) heures d’horloge dans la matinée de son lancement, le 4 novembre 2021, auront suffi à boucler l’effort de mobilisation et entraîner la clôture de l’emprunt avec notamment une participation de 20 milliards de FCFA de la SGI AFRICABOURSE.

Par son professionnalisme, AFRICABOURSE fournit un accompagnement technique complet aux entreprises, Etats et institutions, dans le cadre d’opérations de restructuration et de levée de fonds sur le marché des capitaux (par émission de billets de trésorerie, d’obligations par appel privé comme public à l’épargne et par introduction en bourse).

A propos de SGI AFRICABOURSE SA

Opérant sur le marché financier régional de l’UEMOA depuis 16 ans, AFRICABOURSE S.A est une SGI agréée par le CREPMF sous le numéro d’agrément 021/2005. Elle est présente en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo et offre une gamme de services financiers incluant : l’intermédiation boursière, le conseil en investissement, le placement de titres, la gestion de portefeuille, le dépositaire d’OPCVM, l’ingénierie financière et la production de recherche.

AFRICABOURSE est filiale de la holding FINANCIA GROUP au capital de FCFA 02 milliards qui opère dans l’UEMOA à travers 4 sociétés avec des implantations diverses. En dehors de la SGI AFRICABOURSE, font partie du groupe la SGO AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT SA, la société de mésofinance FINANCIA SA et la société de développement informatique OGI SARL.

22 novembre 2021 par