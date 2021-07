L’empereur Owo-Lobè déclare n’avoir donné aucune instruction

Neuf personnes ont été présentées lundi 19 juillet 2021 au procureur de la République dans l’affaire de flagellation d’un jeune dans le Palais de l’empereur Kabiessi Owo-Lobè. Après son audition, l’empereur a été libéré et placé sous convocation.

Lors de son audition, informe Frissons Radio, l’empereur Owo-Lobè a confié n’avoir donné aucune instruction pour que la victime soit flagellée. Il a aussi déclaré n’avoir aucune connaissance préalable du plan de ses collaborateurs. L’empereur Owo-Lobè a reconnu avoir été informé par son premier ministre d’une réunion nécessitant la présence de M. Ibrahim, la victime. Ses propos ont été confirmés par le premier ministre ayant initié la réunion de châtiments corporels. L’empereur Kabiessi Owo-Lobè a été libéré et placé sous convocation et est poursuivi pour complicité de coups et blessures volontaires. Les huit ministres ont été déposés en prison. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires.

La victime Ibrahim apprend Frissons Radio, a reçu une somme de 250.000 FCFA comme indemnisation pour ses soins. Les vidéos du jeune homme victime de flagellation dans le palais de l’empereur des Ogboni ont été diffusées sur les réseaux sociaux ce week-end mais les faits remontent à la nuit du 22 au 23 juin dernier.

A.A.A

