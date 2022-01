L’athlète Lucienne Kikissagbé reçoit les hommages du gouvernement

L’athlète béninoise Lucienne Kikissagbé a reçu les hommages du gouvernement ce mardi 25 janvier 2022 après sa brillante performance au tournoi international de parabadminton tenu en Ouganda.

Lors du tournoi international de parabadminton d’Ouganda en novembre dernier, Lucienne Kikissagbé spécialiste de para badminton en fauteuil roulant, de basket en fauteuil roulant et de tennis de table en fauteuil roulant a obtenu une double médaille d’argent. Elle a décroché la première médaille d’argent en jouant solo dans sa catégorie et la seconde en s’associant en duo avec une athlète ghanéenne.

Avec cette brillante performance, Mme Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance et son collègue des sports, M. Oswald Homeky, ont tenu à féliciter l’athlète de vive voix lors d’une audience. La cérémonie a eu lieu en présence du Président de la Fédération des Associations des Personnes Handicapées et le Président du comité national para-olympique du Bénin.

Pour la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, la victoire de Lucienne Kikissagbe est la preuve que le handicap n’est pas une fatalité. « Le travail et la confiance en soi sont la clé du succès », a déclaré la ministre Véronique Tognifodé.

Après avoir félicité l’athlète, le ministre Oswald Homeky a rappelé l’ambition du gouvernement qui est de faire du sport un facteur de développement au Bénin. C’est pourquoi le gouvernement béninois investit énormément dans ce secteur.

Lucienne Kikissagbé est non seulement athlète mais aussi diplômée en couture dame. Elle fait également de la musique et a des singles à son actif. Elle a reçu de l’Etat des béquilles et un fauteuil roulant.

A.Ayosso

