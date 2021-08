L’artiste Pépé Oleka reçoit les félicitations de Abimbola

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a accordé, mardi 03 août, une audience à l’artiste Pépé Oleka. La chanteuse a reçu les félicitations du ministre pour son travail qui promeut le patrimoine culturel national.

« Merci de me rendre encore fière d’être Béninoise, merci de m’encourager. C’est vraiment heureux de savoir que mon Ministre de tutelle et tous les cadres qui l’entourent s’intéressent à moi et surtout à ma carrière (...). C’est vrai que tout n’est pas encore rose mais ça me donne vraiment la force d’aller de l’avant », a déclaré Espérance Oleka alias Pépé Oleka, au terme de l’audience.

L’artiste séduit son public non seulement par sa voix mais aussi son style vestimentaire qui renvoie à la culture africaine. Elle s’est davantage révélée au public béninois à travers les reprises de morceaux phares tels que « Séyi » , « Sêbla koko » et bien d’autres. L’artiste est très douée pour la musique live. Le week-end dernier, Pépé Oleka et Danialou Sagbohan ont réussi à faire danser le président Patrice Talon et plusieurs personnalités lors de la soirée de l’indépendance à Cotonou.

Pour la suite de sa carrière, l’artiste peut compter sur le soutien du gouvernement à l’instar de ces ambassadeurs de la culture béninoise.

AAA

4 août 2021 par