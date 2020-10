L’artiste Im’rane évacué à Cotonou pour des soins

Après les appels à l’aide, l’artiste Im’rane a été évacué ce dimanche 18 octobre 2020 de Parakou à Cotonou pour recevoir les soins adéquats.

L’artiste béninois Im’rane absent de la scène musicale en raison de sa santé est désormais pris en charge par le gouvernement béninois à travers la Direction du Fonds des Arts et de la Culture du ministère de la Culture. Le célèbre chanteur de la région septentrionale, fatigué et souffrant vit dans la misère depuis des mois. Face à cette situation, une fédération des artistes du Nord a saisi la Direction du Fonds des Arts et de la Culture.

Selon l’artiste Alpha Mim, ami d’Im’rane, il y en a qui croit qu’il est devenu fou. Pour lui, Im’rane avait d’une manière ou d’une autre ses facultés. « Il raisonnait bien et puis il chantait aussi bien. Il faut reconnaître que la voix a pris un coup. Im’rane qui au-delà de son éloquence a perdu toute l’élégance qu’on lui connaît. Tout le charme qu’on lui connaît », a indiqué Alpha Mim.

« Nous avons répondu promptement. L’artiste est présentement à Cotonou et sera dans un centre agréé et très efficace. Nous espérons que très bientôt il va se rétablir. (...) D’ici à quelques mois, notre artiste reviendra sur scène. Il va retourner chez lui avec un album sous la main », a promis le Directeur du Fonds des Arts et de la Culture Gilbert Déou Malé.

A.A.A

19 octobre 2020 par