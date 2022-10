L’appel du ministre de l’intérieur aux préfets pour les législatives

La deuxième conférence des préfets des départements du Bénin au titre de l’année 2022 s’est ouverte, mercredi 26 octobre 2022 à Porto-Novo dans un contexte marqué par les préparatifs aux élections législatives de janvier 2023. Occasion pour le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou de faire des recommandations aux préfets. C’est en présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphael Akotègnon.

« Je voudrais rappeler à votre attention la tenue prochaine des élections législatives de janvier 2023 qui constituent un évènement majeur dans la consolidation de notre processus démocratique. A cet effet, je vous demande de mobiliser toutes les parties prenantes sous votre responsabilité en vue d’assurer des élections inclusives et apaisées. Notre pays est en plein chantier, en pleine mutation. Cette dynamique doit être maintenue et renforcée d’où la nécessité de maitriser tous les axes sécuritaires car il n’y a pas de développement sans sécurité », a indiqué Alassane Seidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique face aux préfets des départements du Bénin, mercredi 26 octobre 2022 à l’école régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) de Porto-Novo. C’est à l’ouverture des travaux de la deuxième conférence des préfets des départements du Bénin au titre de l’année 2022 qui prendront fin vendredi 28 octobre 2022.

Le ministre de l’intérieur a appelé également à la coproduction de sécurité, l’implication de tous pour lutter contre la menace sécuritaire qui s’accentue aux frontières du Bénin.

M. M.

