L’appareil judiciaire en synergie pour des services de qualité

La neuvième Rencontre trimestrielle entre la Cour suprême, les juridictions de fond et le Barreau se tient du 22 au 24 novembre 2021 au Tribunal de première instance de 2ème classe de Dassa-Zoumè dans le département des Collines. Les travaux ont été lancés lundi par le ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum.

Créer une synergie d’actions indivisibles entre les différentes composantes de l’appareil judiciaire pour un service public de qualité au profit des justiciables, échanger sur des préoccupations de leurs offices respectifs sont, entre autres, les objectifs de la 9è édition de la Rencontre trimestrielle entre la Cour suprême, les juridictions de fond et le Barreau ouverte le lundi 22 novembre 2021 au Tribunal de première instance de 2ème classe de Dassa-Zoumè dans le département des Collines.

Les présidents des Cours d’appel, des tribunaux de première instance, les procureurs de la République, les avocats du Barreau du Bénin et les greffiers des Cours et tribunaux du Bénin prennent part aux assises qui dureront trois jours.

Les représentants des Chambres nationales de justice, des Notaires et des Commissaires-priseurs, des huissiers participent également à la 9è édition de la Rencontre trimestrielle.

A l’ouverture des travaux lundi, le maire de Dassa-Zoumè, Nicaise Fagnon, s’est réjoui du choix de sa commune et le président du TPI de Dassa-Zoumè, Armel Azodogbèhou, a remercié du choix de sa juridiction pour abriter les travaux.

Les assises permettront de créer les conditions nécessaires pour une justice de qualité au Bénin, selon le préfet des Collines, Saliou Odoubou.

Le président de la Cour Suprême, Victor Dassi Adossou, a souhaité que les débats soient francs, directs et sans tabou et empreinte de convivialité.

Procédant à l’ouverture officielle des travaux, le Ministre de la Justice, Séverin Maxime Quenum, a rappelé que le Gouvernement du Président Talon travaille pour une justice diligente, crédible et impartiale, de nature à susciter l’engouement des partenaires pour accompagner le Bénin dans sa marche vers le développement intégral. « La justice demeure le pilier de l’Etat de droit et de démocratie et les acteurs qui animent sont de ce fait, les dépositaires d’un pouvoir considérable », a indiqué le garde des sceaux.

Marc MENSAH

