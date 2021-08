L’ancien maire de Matéri décédé

L’ancien maire, troisième mandature, de la commune de Matéri, Sorikoua Sambiénou, est décédé mardi 3 août 2021.

Le décès de Sorikoua Sambiénou est survenu à l’hôpital St Jean de Dieu de Tanguiéta des suites d’une longue maladie.

A l’annonce du décès, l’actuel maire de Matéri, Robert Wimbo Kassa a présenté les condoléances du conseil communal et de l’administration communale à la famille et aux enfants de l’ex maire.

Sorikoua Sambiénou a été maire de la commune de Matéri de 2015 à 2020 (3ème mandature).

Il a été réélu conseiller communal pour le compte de la quatrième mandature en cours sous la bannière du parti Union Progressiste (UP).

M. M.

5 août 2021