L’ambassadeur des Pays-Bas échange avec Dorothé Sossa

Le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Cossi Dorothé Sossa a reçu en audience, vendredi 04 octobre 2024, l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin, Joris Jurriens. C’est en présence du directeur de Cabinet, Clément Quenum et l’Assistante du Président de la Cour constitutionnelle, Albertine Borori.

Echanges entre le Professeur Cossi Dorothé Sossa et l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin. Ils ont discuté du renforcement de la coopération entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas. Selon Joris Jurriens, le Bénin et le Royaume des Pays-Bas entretiennent une excellente relation. Le Royaume des Pays-Bas compte bien renforcer ses actions en faveur du développement du Bénin.

« Les domaines dans lesquels les Pays-Bas entendent également intervenir sont la sécurité alimentaire, la santé, et le secteur de l’eau. Il s’agira d’élargir ces trois domaines pour le bonheur des populations », a déclaré le diplomate néerlandais.

A cette audience, les deux personnalités se sont aussi penchées sur les droits humains et les élections générales de 2026. Le Professeur Cossi Dorothé SOSSA a expliqué à l’ambassadeur les différentes étapes du processus électoral et le rôle de la Cour constitutionnelle dans la tenue des élections générales de 2026.

A.A.A

