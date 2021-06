L’ambassadeur Achim Tröster, Commandeur de l’Ordre national du Bénin

En fin de mission au Bénin, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne Achim Tröster a été fait, jeudi 24 juin 2021, Commandeur de l’Ordre national du Bénin lors d’une cérémonie présidée par la Vice-présidente de la République Mme Mariam Chabi Talata, Grande Chancelière. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbenonci.

Le chef de l’État Patrice Talon a décoré à titre exceptionnel Achim Tröster, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne pour ses services remarquables rendus à la Nation.

Au Bénin depuis 2017, Achim Tröster a oeuvré pour le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la République du Bénin et la République fédérale d’Allemagne.

Admiratif des prouesses réalisées par le gouvernement Talon, le diplomate quitte le Bénin avec beaucoup d’enthousiasme. « Je suis triste de devoir quitter le Bénin. J’ai été impressionné par la gestion du gouvernement, le nouveau dynamisme marqué par la discipline, les réformes douloureuses entreprises qui seront à terme très bénéfiques au pays. Je laisse derrière moi un pays en plein développement. Je laisse le Bénin dans un état meilleur qu’il y a 4 ans », a-t-il déclaré à la sortie de son audience avec le chef de l’État, le 10 juin.

Mme Mariam Chabi Talata, Vice-présidente de la République a rassuré l’ambassadeur Tröster. « Nous ne reculerons plus et que vous n’aurez pas à avoir honte de vos ressentis et déclarations, de vos impressions actuelles sur notre pays. La dynamique va se poursuivre. Nous maintiendrons le cap », rassure la Grande Chancelière.

Fier de cette distinction, le diplomate n’a pas manqué de remercier le président Patrice Talon.

