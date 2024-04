L’ambassade des Émirats arabes unis offre des kits de Ramadan aux familles

L’ambassade des Émirats arabes unis à Cotonou a lancé officiellement, ce jeudi 4 Avril 2024, à la mosquée centrale d’Aïdjèdo à Cotonou, la remise de kits de Ramadan, à plusieurs organisations religieuses, et aux familles. La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant de l’Union islamique du Bénin (UIB) et la conseillère technique et juridique du ministère des affaires sociales et des fidèles musulmans.

Dans le cadre de ses actions sociales, l’ambassade des Émirats arabes unis au Bénin a procédé, ce jeudi, à la mosquée centrale d’Aïdjèdo à Cotonou, à la remise des kits de Ramadan destinés à plus de 400 familles béninoises.

À l’occasion de cette cérémonie de remise du don, le Président de l’Union Islamique du Bénin, l’Imam Idrissou Lémanou Boukary a déclaré que le partage est une qualité requise chez le fidèle musulman, surtout en période de dévotion et de piété comme celle du mois de Ramadan.

" (…) Le ramadan est un moment de spiritualité, de renouveau et de solidarité pour la communauté musulmane. L’initiative que nous célébrons aujourd’hui est le fruit d’une collaboration exemplaire entre l’Ambassade des Emirates Arabes Unis au Bénin et notre Union islamique du Bénin’’, a souligné le Président de l’UIB.

Le gouvernement du Bénin a remercié sincèrement les responsables de l’Union islamique du Bénin ainsi que leur partenaire émiratis pour ce geste de solidarité et de partage. Le message du gouvernement a été porté par M. Rafiatou Alassane, conseiller technique et juridique de la Ministre des affaires sociales et de la microfinance.

4 avril 2024 par