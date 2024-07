L’activiste Kemi Seba perd sa nationalité française

Le gouvernement français a retiré la nationalité française à l’activiste panafricaniste Stellio Gilles Robert Capo Chichi allias Kemi Séba. Le décret en date du 8 juillet est publié au journal officiel de la République Française.

La perte de la nationalité française de Stellio Gilles Robert Capo Chichi a été prononcée sur l’avis conforme du Conseil d’Etat, à travers un décret en date du 8 juillet 2024. Âgé de 43 ans, Kemi Seba est né de parents français d’origine béninoise. La nationalité française lui a été retirée en raison de sa posture constante et résolument anti-français.

C’est en février 2024 qu’il a reçu une lettre du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer notamment de la direction de l’Intégration et de l’accès à la nationalité lui notifiant une procédure de perte de la nationalité française au sens de l’article 23-7 du code civil. Selon le ministère, ses prises de position sont hostiles à la politique étrangère du pays. Il note aussi que Kemi Seba diffuse des messages virulents voire outranciers contre la France, ses représentants et des forces militaires. Le militant a été expulsé du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Burkina-Faso.

A.A.A

