L’UEFA dévoile l’équipe type de la compétition

Deux jours après le sacre de l’Espagne à l’Euro 2024 devant l’Angleterre (2-1), l’UEFA vient d’officialiser l’équipe type du tournoi organisé par l’Allemagne.

Dans cet onze type, on recense deux joueurs de l’équipe de France que sont : William Saliba et Mike Maignan. L’absence de Kylian Mbappé n’est pas surprenante vue sa baisse de niveau durant la compétition. Pour le reste, une forte domination espagnole avec six joueurs : Marc Cucurella, Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal et Nico Williams. Kyle Walker, Manuel Akanki et Jamal Musiala complètent cette équipe avec un milieu 100% espagnol.

16 juillet 2024