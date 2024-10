L’UE attache une "grande valeur " à son partenariat stratégique avec le Maroc

Les relations entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont au beau fixe. Le Conseil européen a réaffirmé, vendredi lors d’un Sommet à Bruxelles, ’’la grande valeur’’ que l’Union attache à son partenariat stratégique avec le Maroc et la nécessité de le préserver et renforcer.

Le Conseil européen, qui réunit les chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres de l’Union européenne, a surtout réitéré ‘’la grande valeur’’ que l’UE attache à son partenariat stratégique avec le Royaume.

Lors de la rencontre, le Conseil européen n’a pas manqué de souligner la nécessité de préserver et de continuer à renforcer les relations étroites avec le Royaume dans tous les domaines du partenariat Maroc-UE.

C’est la troisième fois depuis la décision de la Cour de justice de l’UE sur les accords agricoles et de pêche, il y a deux semaines, que l’UE réaffirme cette décision au sommet.

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Haut-représentant de l’UE, Josep Borrell, avaient réaffirmé, dans une déclaration conjointe, l’engagement des 27 en faveur davantage de préservation et de renforcement des relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe "pacta sunt servanda".

Cet engagement a été réitéré encore, cette semaine, par le chef de la diplomatie de l’Union Européenne, qui présidait le Conseil Affaires étrangères de l’UE, insistant sur l’’’immense valeur’’ que l’Union accorde au partenariat stratégique avec le Maroc.

