L’UDBN appelle au respect du jeu électoral

A travers un communiqué datant de mardi 18 février 2020, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) invite les formations politiques en course pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain au respect du jeu électoral.

Selon le communiqué signé de la présidente de l’UDBN, Claudine A. Prudencio, certains acteurs politiques font des chantages à l’endroit des militantes et militants de la formation politique qu’elle préside leur faisant croire que l’UDBN n’est pas de la mouvance présidentielle. Que seuls les partis Union Progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR) sont les seuls partis qui soutiennent les actions du chef de l’Etat, ou encore que l’UDBN n’ira pas aux prochaines élections communales.

Face à ces intimidations et acharnements, l’UDBN a tenu à alerter l’opinion publique et les institutions de la République impliquées dans l’organisation des élections, et met en garde contre ces pratiques illégales, antidémocratiques et attentatoires à la sécurité physique et morales des militants et sympathisants.

La formation politique de Claudine A. Prudencio appelle ses militantes et militants à la sérénité et à la détermination dans leur actions de mobilisation sur le terrain, et à ne céder à aucune menace, aucun chantage et aucune intimidation. Elle rassure également que l’UDBN se prépare pour les élections communales et municipales de mai 2020.

A travers ce communiqué, l’UDBN réaffirme son appartenance à la mouvance présidentielle au même titre que les autres partis soutenant les actions du chef de l’Etat.

Au regard des règles qui gouvernent le jeu politique dans le pays, le parti invite les acteurs politiques de tout bord au respect du jeu électoral tel que prôné par le chef de l’Etat dans son souci de voir la compétition électorale se dérouler dans la paix, la juste adversité pour que le meilleur gagne.

F. A. A.

19 février 2020 par