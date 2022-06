L’ONU saisie sur la situation alarmante dans les camps Tindouf

L’ONG internationale "Réseau Unité pour le développement " a soumis au Conseil des Droits de l’Homme à Genève des communications écrites déplorant la situation alarmante prévalant dans les camps de Tindouf.

Le Président de l’ONG "Réseau Unité pour le développement ", Mohamed Vall Barka, a saisi le Conseil des DH sur l’intimidation et la répression que subissent les défenseurs des DH dans les camps de Tindouf mais également l’exploitation des enfants dans les camps.

Au final, une communication écrite a été consacrée à la situation actuelle au Sahara.

Les communications écrites présentées par l’ONG ont été envoyées à l’Assemblée Générale de l’ONU.

Le Réseau de la Commission indépendante des droits de l’Homme en Afrique du Nord (CIDH Africa) a tenu, le 14 juin 2022, à Genève, une visioconférence sur la promotion et la protection des droits de l’enfant dans les zones de conflit. La séance a été organisée en partenariat avec la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) et l’ONG CECIDE.

« Promotion et protection des droits de l’enfant dans les zones de conflits : Situation des enfants soldats », c’est le thème qui a réuni en ligne les acteurs des droits de l’Homme, experts et universitaires africains dans le domaine des droits de l’enfant. Les échanges se sont axés sur le recrutement d’enfants dans le monde, et surtout dans la région du Sahel et de l’Est africain.

Un accent particulier a été mis sur la situation alarmante des DH et surtout des enfants soldats dans les camps de Tindouf.

