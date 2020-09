L’OMS équipe le personnel soignant de l’Ouémé/Plateau

La Journée mondiale de la sécurité des patients a été célébrée ce 17 septembre 2020. Pour marquer l’événement, le bureau régional de l’OMS au Bénin a offert des équipements de protection au personnel soignant des départements de l’Ouémé et du Plateau à travers les directions départementales.

Dr Raoul Saïzonou était dans ces deux départements pour la remise symbolique des dons.

Pobé et Porto-Novo dans les départements du Plateau et de l’Ouémé ont reçu respectivement dans la matinée et la mi-journée de ce jeudi 17, septembre 2020, la visite de Dr Raoul Saïzonou, Conseiller à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est allé, au nom du représentant de l’organisation au Bénin, offrir au personnel sanitaire de ces départements, des équipements de protection à travers leurs directions départementales.

D’un montant de 4 millions 300 mille francs CFA par département, ces dons composés de 800 visières, 700 blouses, 14.000 masques chirurgicaux et 1000 masques FFP2, entre dans le cadre de la célébration de l’édition 2020 de la Journée mondiale de la sécurité des patients dont le thème s’intitule ‘’La sécurité des agents de santé, une priorité pour la sécurité des patients’’.

A travers cette action de renforcement du système sanitaire du Bénin, l’OMS entend contribuer à l’atteinte de la couverture sanitaire universelle tant prônée par le gouvernement du Bénin et ses partenaires.

Soigner sans nuire

Dans ses interventions à l’occasion de la cérémonie de remise symbolique des dons, Dr Raoul Saïzonou, représentant du représentant de l’OMS au Bénin, a rappelé les défis du Bénin en matière de santé qui sont entre autres : « l’insuffisance d’équipements de protection pour les agents de santé, la mauvaise qualité des soins qui malheureusement se soldent par des décès, le taux élevé de contamination à la Covid-19 dans le rang du personnel sanitaire (…) » en cette période de crise liée à la pandémie du Coronavirus. ‘’Au plan continental 41.000 agents sont infectés par la Covid-19 et donc il est important que nous prenons en compte la sécurité des agents de santé si nous voulons avoir une sécurité des patients‘’, a déclaré Dr Saïzonou.

Il a remercié le gouvernement du Bénin pour sa détermination constante à revaloriser le système sanitaire et réitérer au nom de la directrice régionale et du représentant de l’OMS au Bénin, la disponibilité de l’agence à accompagner non seulement les efforts du gouvernement, mais aussi les agents de santé dans leur noble mission.

En recevant les dons, Dr Fatembo Hipocrate et son collègue Simplice Tokpo respectivement Directeur départemental de la santé du Plateau et de l’Ouémé ont remercié l’OMS pour son geste à l’endroit du personnel de santé.

« Dans le département de l’Ouémé, plusieurs agents de santé ont été infectés et continuent d’être infectés et tous les corps ont été touchés de l’agent d’entretien jusqu’au médecin », a déploré le Dr Simplice Tokpo. Pour garantir la sécurité des patients, il est important de protéger l’agent de santé. C’est pourquoi, cet appui de l’OMS est applaudi par l’ensemble des directeurs départementaux de la santé et leurs collaborateurs. Ils ont chacun, au nom de tout le personnel de santé promis de faire bon usage de ces dons pour le bonheur des populations, pour la sécurité des patients et aussi pour leur propre sécurité.

Juliette MITONHOUN

21 septembre 2020 par