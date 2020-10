L’OMS appuie les sites sentinelles en matériels informatiques

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a procédé à la remise d’un lot d’ordinateurs à l’Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires (Anv-Ssp). Ce don vient renforcer la surveillance des maladies évitables par la vaccination. La cérémonie officielle de remise du don a eu lieu jeudi 22 octobre 2020 à la direction de la logistique de l’Anv-Ssp à Cotonou.

Après l’appui à une riposte efficace à l’épidémie de polio, il y a quelques semaines, l’OMS vole une fois encore au secours de l’Anv-Ssp. Cette fois-ci, c’est un lot de quatre ordinateurs portatifs DELL de haute performance, que l’organisation a offert à l’Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires (Anv-Ssp). L’objectif est de permettre au ministère de la santé de lutter efficacement contre les maladies évitables par la vaccination. Ainsi, grâce à ces ordinateurs, les acteurs de la surveillance qui sont au niveau des hôpitaux pourront collecter des données et des informations fiables sur le terrain. Ces données seront mises à la disposition du ministère de la santé pour évaluer le niveau de lutte contre ces affections.

En remettant ce lot de quatre ordinateurs au nom du Représentant résidant de l’OMS au Bénin, Dr Aristide Sossou a rappelé que la surveillance est l’une des composantes essentielles dans la lutte contre les maladies. « (…) Pour assurer pleinement cette fonction, il est nécessaire d’avoir des outils qui permettent de recueillir des informations fiables sur le terrain et de renseigner sur le niveau de la lutte contre ces affections », a-t-il souligné.

Pour ce faire, Dr Sossou a invité ses collègues acteurs du système sanitaire à faire bon usage de ces matériels et souhaite que les populations soient bien protégées dans la lutte contre les maladies.

En réponse à ce geste de l’OMS, Dr Landry Kaucley, Directeur de la vaccination et de la logistique à l’Anv-Ssp, a attiré l’attention sur l’importance de la vaccination. « La vaccination est l’une des interventions les plus efficaces de santé publique dont l’efficacité ne peut être mesurée qu’à travers la surveillance », a-t-il soutenu. C’est pourquoi, il apprécie à juste titre la qualité des actions de l’OMS dans le cadre du renforcement des acteurs des sites sentinelles pour la surveillance des méningites pédiatriques, des diarrhées et par rapport aux données de laboratoire au niveau du ministère de la santé. Après avoir réceptionné les matériels informatiques au nom du ministère de la santé et de l’Anv-Ssp, il a exprimé sa gratitude à l’OMS pour cet appui qui leur permettra désormais de se mettre aux pas du numérique et de la digitalisation.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Dr Lydie Maoungou Minguiel, spécialiste en vaccination, survie de l’enfant et développement au bureau de l’UNICEF à Cotonou.

Juliette MITONHOUN

