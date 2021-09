L’OIM accompagne le Ghana dans la prévention et le contrôle des infections

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Ghana Health Service (GHS), a organisé deux ateliers en août 2021 pour soutenir les efforts du gouvernement du Ghana dans l’harmonisation de la réponse aux urgences de santé publique telles que Covid-19 à travers ses postes frontières.

Les ateliers de renforcement des capacités ont aidé à renforcer les capacités de Port Health, du Ghana Immigration Service (GIS) et de la Ghana Revenue Authority (GRA) - les responsables de la Division des douanes sur la prévention et le contrôle des infections (IPC) aux points d’entrée terrestres (PoE). Un atelier de formation des formateurs (FdF) à Ho, dans la région de la Volta (3-5 août 2021) a renforcé les connaissances et les compétences IPC de 14 fonctionnaires du SIG et de Port Health de sept PoE au sol. La session a également renforcé leurs capacités en tant que formateurs pour éduquer davantage leurs collègues à travers le pays. Une formation en cascade ciblant les PoE terrestres occidentaux a eu lieu par la suite à Sunyani (26-27 août 2021). Deux fonctionnaires de GIS et de Port Health formés dans la ToT précédente se sont joints en tant que facilitateurs pour dispenser la formation à 15 fonctionnaires de GIS, de Port Health et de la Division des douanes de GRA de sept PoE au sol.

« La sécurité des frontières devrait impliquer la prévention de tous les dangers existants qui pourraient traverser les frontières extérieures d’une nation. Le Covid-19 constitue désormais une menace pour la santé publique non seulement au Ghana mais dans le monde entier. Il est de la plus haute priorité d’avoir un personnel bien informé aux points de passage frontaliers pour soutenir les efforts visant à faire face à cette menace pour la santé publique, et une formation de formateurs est un moyen efficace de multiplier les connaissances », a déclaré Dirk Kattlun, agent de liaison de la police fédérale. Officier au Ghana, Ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Ghana.

Les ateliers ont couvert les techniques IPC, les connaissances générales en IPC et COVID-19, les mesures d’autoprotection, la surveillance des maladies, la communication des risques et l’engagement communautaire, l’évaluation et la gestion des risques dans les PoE, et la santé environnementale/la gestion des déchets, entre autres. Les responsables des frontières et de la santé participants ont également reçu des conseils opérationnels sur la manière de communiquer efficacement les mesures de santé et de sécurité aux voyageurs et sur la manière de procéder au dépistage et à l’orientation des voyageurs suspectés de maladie.

« Il est nécessaire de s’assurer que les points d’entrée ne deviennent pas une plaque tournante pour les complications des infections. Cette formation permettra à tous les participants de renforcer les capacités d’urgence de santé publique aux points d’entrée, ce qui se traduira par de meilleures capacités pour le Règlement sanitaire international », a déclaré Patrick Avevor, responsable technique de la sécurité de la santé publique à l’Organisation mondiale de la santé au Ghana.

Les ateliers ont répondu aux besoins identifiés dans une évaluation rapide de l’état opérationnel de 48 PoE à travers le pays publiée par l’OIM en 2020. L’évaluation avait révélé qu’à l’époque, 90% des fonctionnaires aux frontières terrestres n’avaient pas reçu de formation spécifique sur COVID. -19, et que 70 % des PoE n’avaient pas mis en place de procédures opératoires normalisées (SOP) sur les interventions d’urgence en santé publique (PHER).

« Les formations aident à combler les lacunes identifiées en matière de PCI et soutiennent la rédaction de voies de référence pour les voyageurs malades afin d’améliorer l’identification, l’isolement et le transport. Dans la région de l’Afrique de l’Ouest, une zone de libre circulation, en particulier les PoE terrestres, reste essentielle pour assurer une réponse nationale et mondiale coordonnée au COVID-19 et à d’autres urgences de santé publique. Les PoE font partie intégrante des efforts de première ligne pour assurer la coordination transfrontalière et la protection des populations vulnérables mobiles, ainsi que pour faciliter la circulation des personnes et des biens », a déclaré Nnamdi Iwuora, chef de projet à l’OIM Ghana.

Les ateliers ont été organisés dans le cadre du projet « Renforcement de la sécurité des frontières et de la résilience des communautés frontalières dans le golfe de Guinée » avec un financement du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Le projet vise à contribuer à l’amélioration de la stabilité régionale en renforçant les capacités de gestion des frontières à certains postes frontières dans les régions frontalières du nord du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo.

En tant qu’agence des Nations Unies pour les migrations, l’OIM continue de s’engager à aider le gouvernement du Ghana et les pays d’Afrique de l’Ouest à relever les défis nationaux et régionaux en matière de gestion de l’immigration et des frontières et à renforcer les capacités locales, nationales et régionales pour gérer efficacement les migrations et humainement.

4 septembre 2021 par