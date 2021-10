L’Insae recrute 270 agents pour l’enquête EHCVM

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) ex INSAE (Institut National de la Statistique de l’Analyse Economique) a lancé le recrutement d’agents occasionnels.

Des agents enquêteurs pour la collecte des données auprès des ménages, des éditeurs pour le contrôle de qualité des données collectées auprès des ménages et des agents pour les relevés des prix dans les marchés. Au total 270 agents seront recrutés dans le cadre des travaux de la deuxième édition de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM2).

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) ex INSAE (Institut National de la Statistique de l’Analyse Economique) invite les candidats au recrutement à s’inscrire au plus tard le jeudi 21 octobre 2021 le sur le lien https://forms.gle/hoTmyUz5Re47v6xE8.

Les conditions et critères de sélection pour chaque poste

